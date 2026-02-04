Что произошло в мире 4 февраля: страшное землетрясение и гражданская война в США

4 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — страшное землетрясение в Риобамбе и гражданская война в США. Подробности — в материале «Рамблера».

Землетрясение в Риобамбе

4 февраля 1797 года в центральной части Эквадора произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории Южной Америки. Почти весь город был стерт с лица земли: разрушены жилые дома, церкви, административные здания и общественные сооружения. Точное число жертв неизвестно, но историки предполагают, что погибло от 25 до 40 тысяч человек. Для города с населением около 50 тысяч это было огромной трагедией. Магнитуда землетрясения составила 7,6–8,3.

Создание нового государства — Конфедеративных Штатов Америки

4 февраля 1861 года шесть южных штатов объявили о выходе из США и создании Конфедеративных Штатов Америки (КША). В этот союз вошли Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия и Луизиана. Позже к ним присоединились и другие южные штаты, и в итоге в состав КША вошли 13 штатов.

Выпуск указа о проведении первой переписи населения Российской империи

4 февраля 1719 года Петр I выпустил указ «Описании в городах и уездах всех строений, людей и скота», который положил начало первой всеобщей переписи населения в России. Хотя в то время это событие не называлось переписью в современном смысле, оно представляло собой масштабную государственную проверку, охватывающую все аспекты жизни страны. Основная цель переписи заключалась в формировании надежной информационной базы для управления государством и мобилизации ресурсов. Эта база должна была служить инструментом для оптимизации налогообложения, планирования обороны, развития экономики и более эффективного управления территориями.

Филиппино-американская война

4 февраля 1899 года на Сан-Хуанском мосту возле Манилы произошел инцидент, который стал поводом для Филиппино-американской войны. Американский солдат попытался остановить филиппинца, не знавшего английского языка, но тот не подчинился. В результате американец открыл огонь, убив лейтенанта и рядового. Война длилась с 1899 по 1902 год, пока филиппинское правительство официально не признало американское правление. Разрозненные столкновения между правительственными войсками и филиппинскими партизанами продолжались до 1913 года.

В Московском метрополитене прошел первый испытательный рейс

4 февраля 1935 года в Московском метрополитене прошел первый испытательный рейс. По трассе первой очереди, от «Сокольников» до «Парка культуры», с ответвлением к «Смоленской», двигались два вагона: моторный и прицепной. 15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие Московского метрополитена.