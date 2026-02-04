Бывший муж жены президента Байдена обвинен в убийстве своей супруги

Бывшему мужу бывшей первой леди США Джилл Байден предъявлено обвинение в убийстве своей жены. Линда Стивенсон была найдена без сознания 28 декабря после того, как полиция отреагировала на сообщения о семейной ссоре.

© Московский Комсомолец

Экс-супруг бывшей первой леди США Джилл Байден был арестован и обвинен в убийстве своей жены, сообщили официальные лица во вторник.

Как пишет The Guardian, согласно обвинительному заключению большого жюри, поданному в штате Делавэр, 77-летний Уильям Стивенсон был взят под стражу в понедельник, и ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени в связи со смертью Линды Стивенсон.

По информации СМИ, 28 декабря 2025 года сотрудники отдела полиции округа Нью-Касл отреагировали на сообщение о домашнем конфликте в доме Стивенсонов, где они обнаружили Линду без сознания в гостиной. Сотрудники полиции немедленно предприняли меры по спасению жизни бесчувственной женщины, но не смогли привести ее в чувство.

В заявлении для прессы, опубликованном в то время, полиция сообщила, что тело Линды Стивенсон было передано в отдел судебно-медицинской экспертизы штата Делавэр, где будет проведено вскрытие для определения причины и обстоятельств ее смерти.

Согласно ее некрологу, Линда Стивенсон была описана как “глубоко семейно ориентированный” человек, который любил проводить отпуск с дочерью и внучкой и болеть за "Филадельфию Иглз". В последние годы она основала бухгалтерский бизнес и подружилась со многими своими клиентами.

“Линду запомнят как стойкую, добросердечную и беззаветно преданную”, - говорилось в некрологе.

“Ее сила, стойкость и непоколебимая любовь к своей семье и друзьям никогда не будут забыты, и все, кто ее знал, будут глубоко переживать ее отсутствие”.

Как напоминает The Guardian, доктор Джилл Байден, а в то время Джилл Трейси Джейкобс, вышла замуж за Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года, когда была 18-летней студенткой Университета штата Делавэр. Пара прожила в браке пять лет.

“Оглядываясь назад, может показаться, что эти отношения были ошибкой молодости”, - написала Джилл Байден в своих мемуарах 2019 года.

“Но было время, когда я искренне верила, что мы созданы друг для друга.

Джилл познакомилась с тогдашним сенатором Джо Байденом в марте 1975 года. Уильям Стивенсон в настоящее время находится под стражей в исправительном учреждении после того, как не внес залог в размере 500 000 долларов наличными.