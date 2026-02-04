Разведка США нашла у Си Цзиньпина признаки «крайней степени паранойи»

Аналитики разведки США пришли к выводу, что председатель КНР Си Цзиньпин в последние годы проявляет признаки крайней степени паранойи. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Таким образом в американской разведке объясняют новую волну чисток в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе дело против заместителя главы Центрального военного совета Китая (ЦВС) Чжан Юся, считавшегося близким соратником Си Цзиньпина, и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.

Издание отмечает, что происходящее вызвало тревогу у чиновников и аналитиков в Вашингтоне. По их словам, руководству США крайне важно понять причину, подтолкнувшую Си Цзиньпина к столь серьезному шагу, поскольку действия Китая оказывает огромное влияние на политическую и экономическую ситуацию в мире.

О начале расследования в отношении Чжан Юся и Лю Чжэньли стало известно в конце января. В Минобороны КНР подчеркнули, что оба высокопоставленных военных подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». The Wall Street Journal сообщала, что Чжан Юся обвинили в передаче США данных о национальной программе создания ядерного оружия.