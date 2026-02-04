Россия необычным образом отреагировала на рост военных амбиций Японии, получив тревожные сигналы из Токио. К таким выводам пришли китайские политические аналитики, комментируя ситуацию в регионе. Об этом сообщает издание Baidu.

Как отмечают авторы, военный бюджет Японии в последние годы демонстрирует стремительный рост. Недавно Токио увеличил оборонные расходы до 9 трлн иен, что эквивалентно примерно 58 млрд долларов. Китайские обозреватели указывают, что для страны с пацифистской конституцией такие траты выглядят нетипично и сопоставимы с расходами ведущих мировых держав, передает АБН24.

По их оценке, Япония не ограничивается увеличением бюджета. Военно-морские силы страны модернизируют эсминцы, приближая их по функционалу к авианосцам, а дальность японских ракетных систем расширяется до 1000 километров, что позволяет поражать цели на обширных территориях. В Baidu считают, что подобные шаги выходят за рамки духа пацифистской конституции.

Китайские аналитики подчеркивают, что усиление японской армии вызывает обеспокоенность у соседей, прежде всего у России и Китая, с которыми у Токио сохраняются территориальные споры. На фоне этих процессов Москва, как отмечает издание, решила обозначить свою позицию максимально четко.

Авторы обращают внимание, что основная военная активность Японии сосредоточена вблизи российских границ. В этих условиях, считают в КНР, Россия не могла ограничиться дипломатическим молчанием. Недавние заявления российских официальных лиц, по мнению китайских журналистов, оказались заметно жестче привычной риторики.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что милитаризация Японии приведет лишь к ослаблению ее собственной безопасности. Он также указал на планы Токио по возможному размещению на своей территории американских ракетных систем. Аналогичную позицию высказал и глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Россия не допустит присутствия американских наземных ударных систем в Японии.

В Baidu отмечают, что подобные формулировки выходят за рамки стандартных дипломатических предупреждений. По оценке китайских аналитиков, Москва фактически обозначила для Токио «красную линию», дав понять, что размещение американских ракет неизбежно повлечет ответные шаги.

Китайские журналисты полагают, что в случае реализации этих планов обстановка в регионе может существенно измениться. При таком развитии событий, считают они, последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут трудно прогнозируемыми.