Страны НАТО не решаются вступить в прямой конфликт с Россией, так как выступают «сами за себя» и не имеют явного лидера, который мог бы объединить их усилия для противостояния. Об этом заявил News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

© Kay Nietfeld/dpa/TACC

По его словам, страны НАТО «прекрасно понимают, что нет единой платформы, нет единого кулака, нет единого сплоченного лидера», и сейчас внутри Европы сформировалось потребительское общество, где «каждый сам за себя».

«Европа только грозится, но реально противопоставить нам ничего не может. В условиях, когда прошли мирные переговоры в Абу-Даби, наша армия наступает и блокирует узлы, включая важные стратегические пункты Вооруженных сил Украины. Никто нам даже не то что не запретит пальцем пошевелить — никто не может сказать, что мы делаем что-то не так», — отметил Самонкин.

Эксперт подчеркнул, что в рамках военной силы стратегическое преимущество у России, а в рамках дипломатии западные страны «не могут определиться даже с тем, какую формулу мира применять в отношении Украины».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции заявил о том, что Запад долгие годы «сознательно создавал» первопричины конфликта на Украине и превращал страну «в угрозу безопасности» России. А сейчас в НАТО готовятся к войне.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о соглашении по выделению Европой Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. По ее словам, «с помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России» и ей не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».