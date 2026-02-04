Обнародованы даты дачи показаний четы Клинтонов по делу Эпштейна

Экс-президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей США Джеймс Комер, сообщают The New York Times и The Washington Post.

© Zuma / ТАСС

Как уточнил Комер, закрытый допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, Билл Клинтон должен дать показания 27 февраля. Заседания пройдут без доступа прессы, с обязательным ведением стенограммы и видеозаписью.

Глава комитета отметил, что согласие супругов было получено после длительного отказа сотрудничать с Конгрессом. Ранее Палата представителей готовилась вынести на голосование вопрос о признании Клинтонов виновными в неуважении к Конгрессу за неявку по выданным повесткам.

В заявлении Комера говорится, что после того как перспектива такого голосования стала реальной, Клинтоны изменили позицию и подтвердили готовность явиться на допросы в феврале.

Накануне о согласии на дачу показаний сообщил пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья. Он утверждал, что экс-президент прекратил любые контакты с Эпштейном задолго до того, как стали известны выдвинутые против финансиста обвинения. Также Уренья заявил, что действующая администрация США, по его словам, пытается отвлечь внимание от собственных связей с Эпштейном.

Ранее Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться на допросы в январе, однако в Конгресс не пришли. После этого профильный комитет Палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение к законодательному органу. Сами Клинтоны заявляли, что выданные им повестки являются недействительными и юридически неисполнимыми.