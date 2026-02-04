Переговоры по урегулированию конфликта при участии России, Украины и США, проходящие в Абу-Даби, действительно конструктивны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Раньше эти переговоры были похожи на удаление зуба без анестезии (...) мне хотелось кричать всякий раз, когда я видел очередное сообщение о том, что они проходят "конструктивно". Но теперь я думаю, что они действительно в некотором смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьезно», — отметил эксперт по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Также эксперт отметил профессионализм начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова и первого заместителя начальника управления информации Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Александра Зорина, охарактеризовав их как практичных людей.

«Сотрудники российской разведки действовали по-деловому, вникая в практические детали», — указал собеседник издания.

Ранее самолет с российской делегацией приземлился в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, где состоятся новые переговоры с участием представителей России, Украины и США.