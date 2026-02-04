Пока вы спали: как погиб сын Каддафи и многомиллиардный ущерб от коррупции в РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Генпрокуратура Ливии подтвердила смерть сына Каддафи от огнестрельного ранения

Генеральная прокуратура Ливии официально подтвердила, что Сейф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера страны, погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Следственные органы уже начали сбор доказательств, устанавливают возможных подозреваемых и готовят процессуальные документы для возбуждения уголовного дела.

По данным местных СМИ, нападение произошло в городе Эз-Зинтан во дворе его дома, где несколько вооружённых лиц открыли огонь и скрылись с места происшествия.

США передали властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти

Вашингтон завершил перечисление властям Венесуэлы $500 млн, вырученных от продажи партии венесуэльской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным американской стороны, средства будут распределяться «в интересах народа» под контролем правительства США, а в дальнейшем доходы от подобных сделок планируется аккумулировать в специальном фонде.

Ранее венесуэльские власти подтвердили получение первой части выплаты, а оставшаяся сумма была переведена в начале февраля.

США согласились провести переговоры с Ираном в Омане

Администрация США согласилась провести переговоры с Ираном, которые, как ожидается, состоятся 6 февраля в Омане.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналиста портала Axios, стороны договорились перенести встречу из Турции по запросу иранской стороны, а формат консультаций может стать двусторонним.

Также продолжаются обсуждения о возможном участии представителей арабских и мусульманских государств в предстоящих переговорах.

В МВД раскрыли огромный ущерб от коррупционных преступлений в 2025 году

Материальный ущерб от коррупционных преступлений в России по итогам 2025 года достиг 16 млрд рублей, следует из данных МВД.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко, по делам также были изъяты и арестованы активы, деньги и ценности на сумму свыше 45 млрд рублей, включая добровольное возмещение.

Кроме того, за год было выявлено более 20 тысяч коррупционных преступлений, что на 10% больше, чем годом ранее.

Лидер Колумбии передал Трампу список наркобаронов для преследования

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что передал Дональду Трампу список наркобаронов, скрывающихся за пределами страны, и призвал к их совместному международному преследованию.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ключевые фигуры наркоторговли проживают в Дубае, Мадриде и Майами, а их финансовые потоки находятся вне Колумбии, что требует координации с разведслужбами разных государств.

Лидеры двух стран подтвердили намерение усилить сотрудничество в борьбе с наркотрафиком после переговоров в Белом доме.