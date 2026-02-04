Имя бывшего президента Грузии всплыло в «файлах Эпштейна»

В опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены упоминания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости по итогам изучения рассекреченных документов.

Фамилия экс-главы грузинского государства фигурирует в одной из подборок газетных публикаций, вложенных в электронное письмо, включенное в массив обнародованных материалов. Контекст этих упоминаний в документах не раскрывается.

Эпштейн финансировал проект по созданию «дизайнерских детей» и клонов в лаборатории на Украине

Кроме того, Саакашвили упоминается в другом файле, связанном с письмом, якобы направленным в министерство внутренней безопасности США от имени «волшебника Дэвида Блэйна». В тексте говорится, что автор обращается в интересах некого лица, подавшего заявление на визу, однако имя заявителя скрыто. При этом отправитель указывает, что ранее демонстрировал фокусы Михаилу Саакашвили. Причины, по которым данное сообщение оказалось в материалах дела Эпштейна, в документах не поясняются. Имя адресата и ряд других данных в тексте также заштрихованы.

Аналогичное по содержанию упоминание бывшего президента Грузии содержится и в третьем файле, совпадающем по тексту с письмом, подписанным именем иллюзиониста.

Ранее генеральная прокуратура США сообщила о публикации полного массива материалов по делу Эпштейна. Общий объем рассекреченных данных превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансисту были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этих преступлений. Позднее он покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись суда.

Михаил Саакашвили ранее был осужден судами Грузии по четырем уголовным делам. В соответствии с вынесенными приговорами, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 2034 года.