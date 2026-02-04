Politico: вопрос Гренландии может сорвать успех форума США по минералам

Амбиции Вашингтона в отношении Гренландии вызывают настороженность у европейских партнёров и могут негативно сказаться на результатах инаугурационного форума по критически важным минералам.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Хотя госдеп составил длинный список стран-участниц первой министерской конференции по критическим минералам в среду, ряд участников не решаются взять на себя обязательства по сотрудничеству с США в создании цепочки поставок, которая бы обошла нынешний контроль Китая над этими ресурсами», — пишут журналисты.

Инициатива реализуется на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа создать стратегический запас редких ресурсов объёмом $12 млрд.

Однако, по данным Politico, многие приглашённые страны не спешат брать на себя обязательства. Полученные изданием документы указывают на то, что участники опасаются подписывать рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере добычи, пока не прояснится ситуация с намерениями США в Арктике.

«Нам всем нужен доступ к критическим минералам, но шум вокруг Гренландии будет главной игнорируемой проблемой», — заявил изданию один из европейских дипломатов.

Другой источник подтвердил, что продвижение американских инициатив будет «непростой задачей, пока не появится окончательная ясность по Гренландии».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа может продолжать доверять США и Трампу, несмотря на его притязания на Гренландию.