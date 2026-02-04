Файлы Эпштейна раскрыли необычные предпочтения Макрона

В обнародованных документах, касающихся дела Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, обнаружена переписка финансиста, в которой он делится личными размышлениями о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Эпштейн, основываясь на собственной оценке личности французского лидера, предположил, что Макрону могут быть приятны пощечины, пишет РИА Новости. В электронном письме от 26 мая 2019 года, адресованном анонимному корреспонденту, Эпштейн пишет: "Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния?".

В следующем сообщении он добавляет: "Мои немецкие источники говорят, что это было как пощечина для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже пришлось по вкусу".

15 января появление Эммануэля Макрона на публике перед военнослужащими Франции вызвало вопросы из-за его покрасневшего и воспаленного правого глаза.

Днем позже президент объявил о необходимости носить солнцезащитные очки в течение некоторого времени из-за возникших проблем с глазом. Daily Mail, ссылаясь на мнение лондонского хирурга-офтальмолога Мфазо Хоува, написала, что гематома в области глаза Макрона могла быть следствием удара в лицо или возникнуть спонтанно.