Зеленского предупредили о проблемах из-за файлов Эпштейна

Президент США Дональд Трамп может порвать с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за скандала с файлами американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом предупредил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«После обнаружения связей с торговцами людьми Зеленскому уже не получится просто так поговорить с американцами, ведь они вполне могут привлечь его к ответственности. А Трамп просто уйдет, не желая связываться с последствиями», — отметил Меркурис.

По его мнению, Трампу будет проще отказаться от поддержки Зеленского, чем получить проблемы в будущем.

Ранее сообщалось, что в переписке, участником которой был скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, обсуждались выборы 2019 года на Украине. Тогда участники переписки усомнились в том, что на тот момент кандидат на этот пост Владимир Зеленский сможет управлять страной.