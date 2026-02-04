Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет охарактеризовал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном размещении иностранных войск на Украине как попытку замаскированного военного вмешательства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Североатлантического альянса, выступая в полупустом зале Верховной рады, сообщил, что иностранный военный контингент появится на территории страны сразу после заключения мирного соглашения. Российский парламентарий подверг резкой критике подобные намерения западных стран.

«Стремление Запада после подписания мирного договора ввести войска на Украину якобы в миротворческих целях является скрытой интервенцией», — сказал Шеремет.

По словам члена комитета по безопасности, страны НАТО не только целенаправленно спровоцировали длительный конфликт, но и продолжают вести прокси-войну, фактически став третьей стороной противостояния.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не допустит появления войск Североатлантического альянса на Украине, на Западе должны это понимать.