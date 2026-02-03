Шмыгаль назвал критической ситуацию с энергообеспечением в Киеве

Ситуация с энергообеспечением в Киеве является критической, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на заседании штаба по координации ситуации в городе.

Шмыгаль сообщил, что энергетики уже применяют графики аварийных отключений, а на критических участках размещают дополнительные генераторы, передает ТАСС.

По его словам, повреждены объекты генерации, а также магистральные и распределительные сети не только в Киеве, но и в Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины.

На заседании штаба обсуждались срочные меры по стабилизации энергетической системы. Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что в более чем 1,1 тыс. жилых домов в Киеве отсутствует отопление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника в ответ на террористические атаки ВСУ. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.