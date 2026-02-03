Стало известно, как Трамп отреагировал на удары России по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала о том, как президент США Дональд Трамп отреагировал на ночные удары России по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

© Official White House / Tia Dufour

Во время разговора с журналистами в Белом доме она заявила, что Трамп не был удивлен новостью о ночных ударах. Помимо этого она снова добавила, что конфликт между Россией и Украиной никогда бы не начался, если бы в 2022 году у власти в США оставался Трамп.

«Я говорила с президентом об этом сегодня утром, и его реакция была, к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент по-прежнему находился у власти», — заявила она.

Ранее сенатор призвал Трампа переломить ход украинского конфликта.