Зеленский сделал заявление на фоне российских ударов по энергетике

Украинский лидер Владимир Зеленский ожидает реакции Соединенных Штатов на российские удары по энергетике нынешней ночью. Об этом он заявил в своем очередном видеообращении в Telegram-канале.

«Мы ожидаем реакцию Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимы прекратить удары по энергетике», — отметил Зеленский.

В своем вечернем заявлении он отметил, что Дональд Трамп говорил об энергетическом перемирии сроком на неделю. Но удары, как высказался Зеленский, якобы состоялись спустя четыре дня после его начала.

Пока официально президент Соединенных Штатов не комментировал ситуацию.

Зеленский объяснил перенос переговоров в Абу-Даби

Накануне депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что продление приостановки ударов по энергообъектам Украины находится под вопросом. По его словам, за время, пока действовало соглашение, РФ не наносила ударов по объектам энергетики противника. Украинская сторона, в свою очередь, по его словам, не соблюдала договоренности в полной мере.

Также Чепа отметил, что РФ честно исполнила просьбу Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля.