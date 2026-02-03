Бывшего мужа супруги Байдена обвинили в убийстве жены

Бывшего мужа Джилл Байден, 77-летнего Уильяма Стивенсона, обвинили в убийстве нынешней супруги Линды. Об этом пишет TMZ со ссылкой на официальные источники.

Джилл и Уильям Стивенсон были женаты с 1970 по 1975 год. После развода она в 1977 году вышла замуж за известного политика Джо Байдена, будущего 46-го президента США, и сменила фамилию.

По данным издания, 64-летнюю Линду обнаружили без признаков жизни в гостиной дома супругов в штате Делавэр после бытового конфликта в ночь на 28 декабря 2025 года.

Журналисты заметили, что Уильям сотрудничал с полицией и после произошедшего вызвал службу спасения.

Вместе с тем, 2 февраля 2026 года Стивенсона задержали и поместили под стражу. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени.

Суд предложил ему выйти под залог в $500 тыс., но мужчина не смог найти необходимую сумму.