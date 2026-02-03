Эпштейн пытался встретиться с российской супермоделью Ириной Шейк

Джеффри Эпштейн, скандально известный американский финансист, в 2012 году пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

Ирина Шейк — российская супермодель. Работала с брендами Versace, Armani и обложками Vogue, Sports Illustrated, встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а затем с актером Брэдли Купером.

По данным агентства, ассистентка Эпштейна Лесли Гроф 13 февраля 2012 года направила письмо другу Ирины, Рамзи Эльхоли.

«Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной Шейк. Будет ли Ирина свободна завтра, 14-го, в 17:30», — поинтересовалась сотрудница финансиста.

На следующий день Грофф направила Эльхоли расписание финансиста, в котором была предусмотрена встреча с моделью. Конкретное время не указывалось.

Сам Эпштейн также писал Эльхоли. Он положительно ответил на вопрос собеседника, желал бы он встретиться с моделью. Кроме того, поинтересовался, как и где Рамзи познакомился с Шейк.

Журналисты заметили, что из опубликованных документов сложно понять, состоялась ли в итоге встреча Эпштейна и Шейк или ее не удалось согласовать.