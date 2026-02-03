Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к украинским парламентариям, однако большинство мест в зале заседаний Верховной рады оставались пустыми.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил перед полупустым залом Верховной рады, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую вел украинский телеканал «Рада». Агентство отмечает, что значительная часть мест в парламенте оставалась незанятой.

В январе депутат Ярослав Железняк уже сообщал о новом антирекорде по числу парламентариев в Раде. По его данным, из 450 предусмотренных Конституцией Украины депутатов в начале года осталось только 393.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал визит на Украину с обращения к депутатам Верховной рады.

Во время выступления он заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника от стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

Ранее Рютте отметил, что главная задача Киева – не победа, а выживание.