Лукашенко назвал эффективный способ борьбы с пьянством сотрудников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития Витебской области дал совет, с чего начинать работу по улучшению ситуации в проблемных хозяйствах, пишет БЕЛТА.

Глава государства заметил, что ряд руководителей жалуется на то, что «людей не хватает, люди плохие, пьют».

«Пьют. Да, пьют. А если вы им зарплату не платите?», — отметил Лукашенко.

По его данным, работники сельхозпредприятий покупают сахар у пенсионеров, делают самогон, напиваются.

«А где руководитель хозяйства? Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы «такие-сякие люди» за тобой шли, ты должен идти впереди», — пояснил президент.

Лукашенко констатировал, что руководитель «должен делать то, что должен делать каждый человек». Он добавил, что «если этого не будет, результата не будет».