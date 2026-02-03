Эпштейн хотел повесить копию «Избиения младенцев» на ранчо

Обвиненный в секс-торговле и изнасиловании несовершеннолетней финансист Джеффри Эпштейн хотел повесить на своем ранчо копию картины «Избиение младенцев». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно обнародованным документам по делу Эпштейна, одна из помощниц финансиста пыталась организовать покупку реплики.

«Джеффри спрашивает, сможешь ли ты отправить копию "Избиения младенцев" на ранчо. Это большое полотно 9 на 9 футов (2,75 метра на 2,75 метра — прим. ред.), которое мы сделали для него, на котором убивают младенцев, чтобы повесить на входе», — спрашивала она у некого Рича Барнетта.

Копию какого именно произведения хотел повесить Эпштейн, помощница финансиста не уточнила. Под описание попадает несколько картин с аналогичным названием, включая полотно XVII века за авторством Луки Джордано, картину Питера Брейгеля-Старшего и два произведения Питера Пауля Рубенса. Все они иллюстрируют эпизод из Евангелие, на котором царь Ирод приказал убить всех младенцев Вифлеема из-за предсказания о том, что один из них станет новым Царем Иудейским.

Напомним, что в 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство. В конце января 2026 года в США объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов — сюда входят документы, электронные письма, а также фотографии и видео.

Ранее СМИ сообщили о том, что файлы по делу Эпштейна содержат упоминания десятков городов России.