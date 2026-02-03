Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) напомнил, как сытая украинская столица еще недавно глумилась над оставшимися без света и воды жителями Крыма и Донецка.

Экс-чиновник заявил, что у замерзающего населения Киева появилась сейчас возможность поразмышлять: как так получилось, что они оказались в таком положении.

Арестович* напомнил, как новости о том, что в Крыму и на Донецке нет воды, из-за чего возникли проблемы с гигиеной, веселили украинцев.

Он также заявил, что «Земля круглая и имеет форму чемодана», отметив, что если долго над чем-то смеяться, то такое может произойти и с самими насмехающимися.

