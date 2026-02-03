Стала известна причина массового сбоя в электросети Молдавии

Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету объяснил причину массового сбоя в электросети страны — ей стала непогода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, что массовый сбой произошел 31 января — из-за него 70% населения Молдавии остались без электричества. Как объяснил Жунгиету, причиной стали сильные порывы ветра, которые оборвали линию электропередачи.

«Поводом послужила погода. Накануне были зафиксированы порывы ветра. Утром 31 января на одной из линий произошёл обрыв, произошло отключение линии Вулканешты-МГРЭС. Линия Исакча-Вулканешты была автоматически отключена», — объяснил он.

Жунгиету также добавил, что энергетическая система Молдавии интегрирована в энергетическую систему Украины и Румынии, а не является автономной. По этой причине, на нее могут оказывать влияние любые колебания в энергосистемах этих стран. К примеру, 31 января без электроэнергии остались районы Украины, которые находятся на границе с Молдавией.

Ранее в Молдавии произошел масштабный сбой в энергоснабжении.