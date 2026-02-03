Трампа призвали переломить ход украинского конфликта одним способом
Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента США Дональда Трампа передать Украине крылатые ракеты Tomahawk для того, чтобы переломить ход конфликта.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
При этом Грэм заявил, что если переговоры по урегулированию конфликта приведут к «свободной, сильной и независимой Украине», то мир станет гораздо более стабильным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по украинской энергетике. Он также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.