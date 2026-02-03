Рютте заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский готов заключить «сделку с Россией», однако она должна быть приемлемой для всех. Об этом пишет The Guardian.

Генсек Североатлантического альянса заявил, что Зеленский, абсолютно готов к сотрудничеству, к заключению сделки с русскими, которая должна быть приемлемой для всех сторон, и в частности для Украины.

Рютте также добавил, что это заставляет задуматься, насколько серьезны намерения русских. Он выразил надежду, что это действительно так.

Президент США Дональд Трамп тоже делает все возможное, чтобы принести мир, добавил генсек НАТО.

Рютте сделал признание о закупках оружия для Украины

Ранее Зеленский объяснил перенос переговоров в Абу-Даби. По его словам, переговоры между представителями Украины, России и США в ОАЭ 1 февраля были перенесены по причинам, независимым от Киева.