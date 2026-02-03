Стало известно, что войдет в новые санкции ЕС

Евросоюз планирует в рамках очередного, 20-го пакета мер против России, ввести ограничения на медь, платину, иридий и родий. Если перечень будет утвержден, то под санкциями может оказаться российский «Норникель», пишет обозреватель Сюзанна Линч в статье для Bloomberg.

Автор статьи отметила, что запрет может быть введен несмотря на то, что на рынке наблюдается значительный дефицит этих металлов.

По ее данным, в рамках нового пакета санкций Брюссель также рассматривает возможность замены ограничения цен («потолка цен») на российскую нефть на запрет морских перевозок нефтепродуктов из России.

Ряд государств ЕС не согласен с инициативой по введению запрета на перевозки, заметила Линч.

Напомним, что родий (Rh), палладий (Pd) и платина (Pt) — это благородные металлы платиновой группы, которые широко используют в автомобильной промышленности. Платину также широко применяют ювелиры для создания украшений — колец, браслетов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое принятие 20-го пакета санкций против России.