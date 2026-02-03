Аналитик Ларс Берн резко раскритиковал власти Украины — по его словам, «бандиты в киевской власти» мешают мирному процессу. Об этом сообщает шведский канал SwebbTV.

По мнению Берна, конфликт на Украине не подходит к завершению из-за действий Киева. Аналитик заявил, что украинские власти продолжают конфликт из-за коррупции на военной помощи от европейских стран.

«Это банда гангстеров, которые присваивают деньги, присланные правительствами вроде шведского и других, которые вливают миллиарды. Затем эти миллиарды используются для фиктивных проектов и исчезают. Но проекты никогда не реализуются. Вот так они и забирают деньги», — заявил он.

Берн также добавил, что украинские власти совершенно не думают об украинцах, а западные политики не останавливают конфликт «из-за жгучей ненависти к русским и Путину».

«Они придумывают любые предлоги, чтобы попытаться навредить русским и Путину. Но у них это не получается. Они полностью потерпели неудачу. Это провальная политика. Так зачем ее продолжать?», — добавил он.

Ранее Швеция и Дания объявили о планах по совместной покупке систем ПВО для Украины на сумму в размере 290 миллионов долларов.