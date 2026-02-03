Туск пообещал «особое место в аду» для сообщников Эпштейна

Пособникам и помощникам скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна гарантировано «особое место в аду», заявил в соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск.

30 января западные массмедиа сообщили, что прокуратура США завершила публикацию материалов по делу Эпштейна. Общее количество файлов достигло 3,5 миллионов, среди них — видеоролики, аудиофайлы, документы, книги с автографами, фотографии, письма, открытки.

По словам журналистов, в материалах упоминаются известные политики, финансисты, звезды шоубизнеса, представители королевских семей Европы.

«В аду есть особое место для тех, кто принимал участие, для тех, кто молчал, и для тех, кто пытался это скрыть», — подчеркнул Туск.

Глава кабмина отметил, что польское правительство и спецслужбы страны сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение к скандалу Эпштейна.

Премьер-министр допустил, что может обратиться к США с просьбой обнародовать нераскрытые документы, которые могут касаться потенциальных польских жертв.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника, экс-главы МИД страны Мирослава Лайчака, чье имя упоминалось в файлах Эпштейна.