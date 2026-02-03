Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности отправки Киеву денег

Очевидно, кто одержит победу в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

© Global look

По его словам, поэтому Европейскому союзу нет смысла отправлять Киеву миллиарды евро или больше оружия, поскольку это только продлит конфликт.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на $1,5 трлн, который можно сравнить со взрывом атомной бомбы.

По его словам, Киев выдвинул ЕС требование о выделении ему $800 млрд в течение следующих 10 лет. В документе украинской стороны также расписаны планы по привлечению средств. В рамках первого этапа Украина хочет, чтобы ей выделили $300 млрд. Кроме того, в документе говорится о еще $700 млрд на военные расходы в течение следующих 10 лет.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять деньги Украине.