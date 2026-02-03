Евросоюз никогда не хотел принимать Украину в состав альянса, и по прежнему не планирует этого делать — такое мнение выразил автор хорватского издания Advance.

Как указывается в статье, Евросоюз не считает, что чем-то обязан Украине «с этической точки зрения». Кроме того, автор издания считает, что члены объединения руководствуются экономическими интересами, а присоединение к Евросоюзу Украины стало бы «потрясением для всей системы единой сельскохозяйственной политики».

Помимо этого, издание также указывает на то, что за Украиной в состав альянса потянутся и другие страны.

«Украина придет не одна, а потянет за собой вопрос Молдавии, оставшихся государств Западных Балкан и дополнительных кандидатов. <…> Ни одному западному правительству такое не нужно», — сообщает Advance.

Ранее директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Украину невозможно принять в Евросоюз.