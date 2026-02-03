Трамп «с нетерпением» ждет закрытия New York Times

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением» ждет закрытия знаменитой американской газеты New York Times. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Такое заявление он сделал на фоне скандала с материалом о Гарвардском университете — ранее Трамп потребовал от издания внести правки в статью. По словам главы Белого дома, New York Times является «желтой газетенкой самого низкого уровня», а их падающие тиражи приближают скорое закрытие издание.

Кроме того, Трамп также обвинил газету в коррумпированности, беспринципности и поддержке левых. Президент США не обошел стороной и то, как газета освещала его предвыборную программу — по его словам, в New York Times «писали о нем только плохое».

«Они никогда не требуют фактов или их проверки, потому что Times — это коррумпированный, беспринципный и жалкий инструмент левых. На последних выборах они писали обо мне только плохо, и я одержал убедительную победу. <...> Я с нетерпением жду, когда их стремительно падающий тираж заставит их наконец закрыться. Это была бы отличная новость для Америки!», — написал он.

Ранее Трамп потребовал от Гарвардского университета компенсацию в миллиард долларов.