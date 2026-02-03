Стало известно, кто познакомил Трампа с Меланией

Минюст США опубликовал документ, в котором приводятся показания бывшей помощницы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, чья личность не раскрывается, пишет РБК.

В документе за 12 июля 2019 года говорится, что на допросе девушка рассказала о своей работе моделью, сотрудничестве с Эпштейном.

Помощница отметила, что сотрудничество продлилось с 2005 по 2006 год.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — заявила она в своих показаниях.

Напомним, что в 2025 году первая леди США пригрозила подать иск против давнего биографа Трампа Майкла Вольфа и потребовать с него компенсацию в размере $1 млрд.

Трамп дал характеристику своей супруге Меланье

Причиной гнева супруги Трампа стала реплика Вольфа в одном из эпизодов подкаста The Daily Beast, где он заявил, что Мелания была очень вовлечена в круг общения Эпштейна.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что никогда не бывал на «печально известном острове Эпштейна».