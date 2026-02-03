Политолог ответил на вопрос о возможной попытке США похитить президента Кубы

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с Рамблером раскрыл цель давления президента США Дональда Трампа на Кубу, а также ответил на вопрос о возможной попытке американцев похитить президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля.

Ранее Трамп анонсировал прекращение поставок нефти из Мексики на Кубу, передавало агентство Reuters. Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома глава государства заявил, что соседняя страна прекратит поставки сырья Кубе. Причины и сроки этого решения он не назвал. Месяцем ранее отношения Гаваны и Вашингтона обострились после того, как США задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, близкого союзника Кубы. Трамп назвал Кубу «необычной и чрезвычайной угрозой» национальной безопасности США и пригрозил ввести пошлины на экспорт в США товаров из любой страны, которая поставляет нефть на коммунистический остров.

Трамп хочет, чтобы Куба фактически подчинилась США. Добиться этой цели американский президент планирует в первую очередь не военными, а экономическими методами, в том числе за счет ограничения поставок нефти в регион. Когда у Трампа есть возможность избежать военного вмешательства, то он старается это сделать. Если же Трамп и идет на силовое давление, то оно происходит в ограниченном масштабе, что мы наблюдали в случае с Венесуэлой. При этом вопрос об экономическом давлении на Кубу является непростым для Трампа, поскольку у Гаваны уже есть опыт соответствующего противостояния с США. Вместе с тем, полагаю, наряду с экономическим давлением американцы будут пытаться вызвать эрозию кубинского режима. И здесь нужно отметить, что этот режим куда более укоренен, чем режим в Венесуэле. Поэтому здесь возникают большие вопросы о том, что в итоге получится у США. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Ранее Трамп провозгласил свою внешнеполитическую доктрину «Донро», которая, помимо прочего, подразумевает доминирование США в Западном полушарии, напомнил эксперт.

«Видимо, с точки зрения Трампа Куба должна признать доминирование США и отказаться от выстроенных связей с Китаем и Россией, отказаться от поддержки со стороны Никарагуа, а также в каком-то виде допустить американцев в экономику острова. Однако все это никак не совмещается с тем политическим курсом, который заложил еще [бывший кубинский лидер] Фидель Кастро. А, к примеру, такие вещи, как свободные выборы и демократизация кубинского режима, Трампа интересуют в меньшей степени. На каком-то этапе соответствующие требования могут прозвучать, но главным приоритетом для президента США так или иначе будет лояльность кубинской власти», - сказал Макаркин.

Проведение военной операции на Кубе несет серьезные риски для американской администрации, отметил политолог.

«И в случае с Кубой рисков для нее даже больше, чем в случае с Венесуэлой. Это связано с укорененностью кубинского режима. Поэтому Трамп будет прибегать к экономическому и политическому давлению на Кубу, а не к военному», - заявил специалист.

Вместе с тем политолог усомнился в том, что Трамп может реализовать на Кубе венесуэльский сценарий с похищением главы государства.

«Конечно, США могли бы попытаться выкрасть президента Кубы Диаса-Канеля, но вопрос в том, зачем им это нужно? В случае с Венесуэлой Трамп видел проблему в одном конкретном человеке – в [президенте страны] Николасе Мадуро. При этом он считает, что сможет договориться с другими представителями венесуэльской власти. И мы уже наблюдаем соответствующую тенденцию - венесуэльские власти склонны договариваться с Америкой после похищения Мадуро. Однако если США вдруг возьмут и похитят Диаса-Канеля, то его место займет точно такой же руководитель. В свое время Фидель Кастро сделал очень многое для того, чтобы его преемники даже не задумывались о возможности какой-то либерализации, какой-то политической перестройки или каких-то «игр» с американцами. Кроме того, американцы пока не нашли на Кубе того человека, на которого они могли бы сделать ставку внутри страны и который мог бы заменить Диаса-Канеля», - заключил эксперт.

Нефтяная блокада, организованная Дональдом Трампом, может привести к тому, что Куба останется без электричества и воды. Об этом ранее заявил американский журналист Питер Девлин.