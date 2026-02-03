В римской церкви заменят ангела, похожего на премьера Мелони

Лик ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, в ходе реставрации приобретший сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, будет изменен. Об этом пишет газета La Repubblica.

© ТК «Звезда»

Сообщается, что ангелу вернут вид, который был в оригинальной версии 2000 года, когда фреска была выполнена. В связи с этим в спецдепартаменте Минкультуры ищут документы от 2023 года, в которых содержалось уведомление о реставрации.

Поскольку это изображение современное, оно не считается произведением культурного наследия, находящимся под охраной. По данным издания, после того, как история с «ангельским ликом Мелони» попала в СМИ, с настоятелем церкви, находящейся в центре Рима, связались из Ватикана. Монсеньор Даниэле Микелетти подтвердил, что «техники епископата ищут решение, рисунок будет изменен». Издание подчеркнуло, что настоятель не скрывал своего раздражения по поводу ситуации.

Сообщается, что реставрацию осуществлял 83-летний непрофессиональный реставратор Бруно Валентинетти. Он всегда отрицал, что рисовал Мелони. Но косвенным подтверждением того, что это намек на премьера, служит композиция: два ангела окружают бюст последнего короля Умберто II Савойского. Он успел пробыть на троне всего один месяц после Второй мировой войны до проведения референдума, по итогам которого в Италии упразднили монархию. При этом сам бюст был установлен по решению бывшего настоятеля церкви дона Пьетро Пинтуса, монархиста. Это произошло в 1985 году, спустя два года после смерти короля в изгнании. В 2000 бюст окружили ангелы. В руках одного из них, которого теперь все сравнивают с Мелони, свиток с изображением Италии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии заявила о необходимости диалога между Европой и Россией по вопросу Украины. Кроме того, она предлагала назначить специального представителя ЕС по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, если Старый Свет ограничится участием в переговорах только с одной стороной, его вклад в результат будет минимальным.

В канун наступившего 2026 года Мелони выступила с резонансным заявлением. Она сказала, что прошедший год был сложным для нее и ее коллег из итальянского правительства. Но наступающий год «будет намного труднее», подчеркнула она, после чего призвала парламентариев как следует отдохнуть на каникулах.