Азербайджан отправил Украине гумпомощь на фоне массированного удара России

Баку отправило Киеву энергетическое оборудование на фоне массированного удара России по энергетическому сектору. Об этом сообщает посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Генераторы и электрооборудование на этот раз отправляются к нашим спасателям и регионам, что важно для быстрой и эффективной подачи света», — написал он.

По словам Гусева, Баку направил на Украину 17 различных генераторов энергии, 4 портативных системы питания и 3 тепловых пушки. Он также выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку и отправку гуманитарной помощи.

Ранее на Украине назвали удар российских войск в ночь на 3 февраля самым масштабным с начала года. Эту информацию подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций. Всего были атакованы шесть областей Украины.