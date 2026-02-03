Экс-депутат Рады предупредил о саботаже переговоров с РФ Зеленским

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что Владимир Зеленский может вывести из переговоров с Россией главу своего офиса Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), так как тот хочет компромисса. Об этом Килинкаров рассказал News.ru.

Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры, но запланированная на 1 февраля встреча была перенесена. Позже появилась информация, что следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля. Буданов* входил в состав делегации на первой встрече.

Килинкаров предположил, что Украина не станет открыто саботировать переговоры, так как это вызвало бы крайне негативную реакцию со стороны США. В то же время он допустил, что Зеленский может внести корректировки в состав группы переговорщиков, выведя из нее людей, желающих компромисса. По мнению экс-депутата, Буданов* хочет компромисса.

Килинкаров считает, что идея продолжения конфликта доминирует в подходе Зеленского.

