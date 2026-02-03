Пока вы не уснули: покушение на Зеленского и банковский кризис в России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Разведка Польши предотвратила покушение на Зеленского

Окружной суд в польской Замости рассмотрел дело сотрудника министерства обороны республики, подозреваемого в шпионаже и причастности к организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский в социальной сети X.

Ранее стало известно, что сотрудники контрразведки Польши задержали сотрудника оборонного ведомства, которого подозревают в работе на российскую разведку.

ВСУ атаковали Россию высокоточным оружием

ВСУ попытались атаковать Россию высокоточным оружием. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции (СВО).

Речь идет о корректируемой авиабомбе и ракете HIMARS. Оба вида вооружения отличаются высокой точностью, в частности, благодаря продвинутым технологиям наведения на цель. И бомба, и ракета были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Подросток напал на школу в российском городе

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника телеканала, школьник был вооружен травматическим пистолетом. По предварительной информации, он выстрелил в учителя — сотрудник якобы получил ранение. Нападавшего задержали.

В Кремле отреагировали на угрозы Польши мощно ударить по России

© ROBERT GHEMENT/EPA/TACC

Россия будет укреплять свою безопасность на фоне угроз мощного удара со стороны Польши. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Ura.ru.

По его словам, от поляков не стоило ожидать чего-то другого, поскольку в руководстве страны продолжают доминировать русофобские настроения.

Мощный пожар возник на Приднепровской ТЭС после ударов «Искандеров»

© Соцсети

В Днепре разгорелся крупный пожар на Приднепровской теплоэлектростанции после серии ударов российских баллистических ракет «Искандер-М». Точные попадания вызвали сильное возгорание на объекте и значительные разрушения оборудования, пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Спутниковые данные NASA FIRMS, а также свежие фотографии с места происшествия подтверждают масштаб разрушений. По информации очевидцев, столб дыма поднимался на десятки метров, а работа станции была практически парализована.

Компания DTEK сообщила, что из-за повреждений ключевых механизмов энергоблоков возможны длительные перебои с подачей электроэнергии в регион. Представители предприятия подчеркнули, что восстановительные работы потребуют времени и значительных усилий.

Москва оценила решение Трампа, касающееся российской нефти

Россия внимательно отслеживает заявления президента США Дональда Трампа о возможной сделке с Индией, предполагающей отказ Нью-Дели от закупок российской нефти в обмен на снижение американских тарифов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, внимательно следим за заявлениями президента Трампа и с уважением относимся к американо-индийским отношениям», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

В России заметили банковский кризис

В соответствии с формальными критериями в России после кризиса «плохих долгов» начался банковский кризис, хотя в обоих случаях это умеренные по масштабу события. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) по итогам января.

Зеленский высказался о самом массированном с начала года ударе по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Атаку прокомментировал президент страны Владимир Зеленский в Telegram.

«Был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более чем 70 и 450 ударных дронов», — написал он.

Умерла диктор Светлана Жильцова

Стало известного о смерти легендарного диктора Светланы Жильцовой. Печальную новость сообщил Андрей Малахов.

"Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова - голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения", - объявил популярный телеведущий в своем официальном телеграм-канале.

Роспотребнадзор сообщил о небольшом росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В Москве наблюдается небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по столице.

