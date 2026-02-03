Опасения перед поражением Вооруженных сил Украины на фронте могут подтолкнуть Евросоюз к радикальным мерам для изыскания средств на поддержку Киева. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, передает РИА Новости.

Поводом для заявления стало отсутствие консенсуса среди постоянных представителей стран ЕС по вопросу предоставления Украине нового займа в размере 90 миллиардов евро, который обсуждался на внеочередном заседании. По мнению Рара, европейцам становится все сложнее находить в своих бюджетах деньги для Киева, поскольку в ЕС нет единого мнения по этому вопросу, а использование замороженных российских активов было отложено. Кроме того, по его словам, откладывается ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Политолог отметил, что ряд европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, продолжают обещать Украине помощь. Он считает, что если эта помощь не будет предоставлена, Брюссель воспримет это как собственное фиаско и может пойти на крайние меры для поиска финансирования, возлагая основные надежды на Германию как на самую богатую страну региона.

Рар также задается вопросом, почему политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше дискуссий, и почему Брюссель не ищет дипломатического решения кризиса, делая ставку на продолжение конфликта, в котором Украина, по его мнению, не в состоянии одержать победу. В западных СМИ, как добавил политолог, для обоснования финансирования Украины тиражируется идея о том, что после возможного поражения ВСУ российская армия может двинуться дальше на Европу.