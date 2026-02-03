В Норвегии проголосовали за сохранении монархии на фоне скандала с принцессой

На фоне скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

© ТК «Звезда»

«Норвежский парламент проголосовал во вторник за сохранение монархии в качестве формы правления», - указано в материале.

Известно, что 141 голос был отдан за сохранение нынешней формы правления. А за учреждение республики - 26.

Напомним, в Норвегии начался судебный процесс над сыном кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусом Боргом Хейби. Ему предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе изнасилования и незаконный оборот наркотических средств. В случае признания Хейби виновным ему грозит 10 лет лишения свободы.

Ко всему этому, почти половина норвежцев не хотят, чтобы кронпринцесса Метте-Марит стала королевой страны из-за скандала с документами финансиста Джеффри Эпштейна. В интервью она заявила, что считает позором вскрывшиеся переписки и свое плотное общение с ним.