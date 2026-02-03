Запад заподозрили в попытке «обвести Россию вокруг пальца»

Военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал планы западных стран по гарантиям безопасности для Украины попыткой «в очередной раз обвести вокруг пальца» Россию. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Газета Financial Times ранее сообщила, что Украина согласовала с Европой и США «многоуровневый» план поддержки любого возможного режима прекращения огня. Он подразумевает скоординированный военный ответ Европы и США в случае нарушения режима.

Шурыгин назвал это «планом второго этапа войны против России». По его мнению, в плане фактически идет речь о том, как Запад может организованно вступить в конфликт с Россией.

«Без нашей имплементации этот план будет написан вилами на воде. Просто потому, что мы в любой момент можем начать обнулять этот план любыми своими средствами. В том числе, даже ядерным оружием», - заявил военный эксперт.

По его мнению, Россия должна четко заявить, что не признает гарантии безопасности, которые попытаются «протащить» без ее согласия. Шурыгин подчеркнул, что ответ РФ должен быть соизмерим.

«Если в течение следующих трех суток появляются войска НАТО, мы начинаем воевать с НАТО. Если появятся еще и американцы, значит, будет мировая война», - заявил он.

Запад сделал важное признание о России

Военный эксперт считает, что Россию пытаются «в очередной раз обвести вокруг пальца», поскольку Украина не собирается официально отказываться от территориальных претензий.