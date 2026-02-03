Филиппо поддержал Дурова в вопросе «свободной» Франции

Франция не является свободной страной. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, поддержав основателя Telegram Павла Дурова.

© ZUMA/ТАСС

Последний сегодня отреагировал на обыски в офисах соцсети X. Дуров подчеркнул, что Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, предоставляющие людям хоть какую-то свободу.

«Только что Павел Дуров, основатель Telegram, разгромил Макрона и Евромакронистан! Диктатура», — написал Филиппо.

Ранее сообщалось, что администрация Telegram заблокировала в минувшем году почти в 2,7 раза больше каналов и групп, чем в 2024-м.