Макрон заявил о подготовке к контактам с Путиным

Подготовка к контактам с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне.

Об этом заявил его французский коллега Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«В настоящее время идет подготовка, и на техническом уровне ведутся переговоры по этому вопросу», — отметил Макрон.

По его словам, параллельно по этому поводу ведутся консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

6 января французский лидер сообщил, что намерен провести разговор с Путиным. По его словам, переговоры должны состояться в краткосрочной перспективе.