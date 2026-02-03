Зеленский заявил, что решил скорректировать работу украинской переговорной группы из-за ночных ударов по энергоинфраструктуре. И косвенно обвинил США в сегодняшней мощнейшей атаке. Дескать, Штаты предложили перемирие, а Путин коварно им воспользовался и, дождавшись, что на Украину придут самые сильные морозы, нанес удар.

Правда, почему РФ должна была продлить «энергетическое перемирие» сверх того, о чем просил Трамп, Зеленский так объяснить и не смог.

«Российская армия воспользовалась американским предложением приостановить удары, чтобы накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года и атаковать Украину. После сегодняшнего удара РФ работа нашей переговорной команды будет скорректирована (!) соответствующим образом», — заявил Зеленский. «Надо сегодня ночью добавить, чтобы вообще без настроения приехали», – пишет автор канала Win-Win.

Напомним, этой ночью ВС РФ нанесли ряд мощнейших ударов по тыловой инфраструктуре Украины. По данным местных мониторинговых пабликов, атака была сильнейшей за последние месяцы противостояния.