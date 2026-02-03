Что происходит в мире сегодня: уступки Ирана и инцидент в школе Уфы

Во вторник, 3 февраля, в Уфе возбудили два уголовных дела после инцидента в школе. В этот же день СМИ сообщили, что Иран пойдет на уступки США, а Венесуэла отправит в Вашингтон свою дипломатическую миссию.

В Уфе возбудили уголовные дела после инцидента в школе

Третьего февраля в одной из школ Уфы девятиклассник открыл стрельбу - первоначально сообщалось, что он стрелял из травматического пистолета, но позже стало известно, что это был детский игрушечный автомат, стреляющий пластиковыми пулями. После инцидента следователи возбудили два уголовных дела, в том числе о халатности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. Он подчеркнул, что металлодетектор не мог «увидеть» игрушечный автомат, но среагировал на нож, который также был у подростка с собой. Хабиров подчеркнул, что подростка не остановили, поскольку у большинства учеников есть с собой что-то металлическое. Он пообещал «отдельно разобраться» с этим.

NYT: Иран готов свернуть свою ядерную программу

Иран готов свернуть или поставить на паузу свою ядерную программу в качестве уступки США, но взамен хочет создания регионального консорциума для производства ядерной энергии. Об этом 3 февраля сообщила The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников. По информации четырех осведомленных источников NYT, 6 февраля в Стамбуле состоится встреча высокопоставленных американских и иранских чиновников, направленная на деэскалацию кризиса.

На встрече будут присутствовать спецпосланник США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Также ожидается присутствие высокопоставленных чиновников из Турции, Катара и Египта. В последние недели Трамп угрожает ударить по Ирану, если Тегеран не уступит его требованиям: это прекращение ядерной программы, ограничения на баллистические ракеты и прекращение поддержки прокси-сил в регионе. По словам источников NYT, чтобы успокоить ситуацию, Иран готов на уступки по ядерной программе, но он предпочел бы реализацию идеи США: создание регионального консорциума для производства ядерной энергии

Вулкан Шивелуч снова выбросил пепел

Во вторник, 3 февраля, камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту в 11,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии РАН.

Выброс произошел в 14:51 по местному времени (05:51 по Москве), Шлейф пепла протянулся на 80 километров на северо-запад от вулкана. Накануне, 2 февраля, Шивелуч выбросил три столба пепла на высоту от шести до 11 километров.

Венесуэла отправит в США дипломатическую миссию

Экс-главу МИД Венесуэлы Феликса Пласенсию назначили новым дипломатическим представителем страны в США. Об этом сообщает Le Monde.

Венесуэльские власти сообщили, что Пласенсия вскоре прибудет в Вашингтон, чтобы «ускорить дипломатическую и политическую работу, а также разработку общей повестки дня». Назначение Пласенсии знаменует собой поворотный момент в дипломатических отношениях между Каракасом и Вашингтоном. Дипотношения были разорваны в 2019 году после того, как США отказались признать переизбрание Николаса Мадуро.

В вузах Афганистана появятся кафедры пророческой медицины

Впервые в истории в государственных медицинских вузах Афганистана откроются кафедры пророческой медицины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пророческая медицина в исламе - это совокупность советов, практик и убеждений, касающихся здоровья и гигиены, которые основаны на Коране и на Хадисах (преданиях о словах и поступках пророка Мухаммада). Она включает в себя профилактику заболеваний, рекомендации об умеренном питании и правилах приема пищи. РИА Новости отмечает, что одним из главных постулатов пророческой медицины является исцеление больного с помощью чтения Корана, а также «избежание по мере возможности хирургического вмешательства».