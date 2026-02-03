Дуров назвал Францию несвободной страной из-за обысков в офисе X

Франция — это страна, власти которой уголовно наказывают социальные сети, предоставляющие свободу гражданам. Об этом во вторник, 3 января, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в X.

© Вечерняя Москва

— Французская полиция сейчас проводит обыск в офисе X в Париже. Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, дающие людям хоть какую-то степень свободы. Не обманывайтесь: это несвободная страна, — высказался он.

Французские сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, вызвали владельца социальной сети Х Илона Маска, а также экс-гендиректора платформы Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков в офисах соцсети.

Власти Индонезии также ограничили гражданам доступ к чат-боту Grok, запущенному компанией Маска xAI. Соответствующее решение приняли, чтобы минимизировать риск распространения порнографического контента.

В The Daily Telegraph добавили, что власти Великобритании рассматривают возможность жестких мер в отношении социальной сети X, включая ее полный запрет на территории страны.