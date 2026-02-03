«Главный очаг напряжения»: что мешает РФ и США выйти на новый уровень сотрудничества

Россия и США смогут начать реализовывать совместные инициативы после того, как будет урегулирован украинский кризис. Об этом рассказал News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, украинское урегулирование станет «неким зеленым светом» на пути к восстановлению российско-американских отношений, в чем заинтересован президент США Дональд Трамп.

«Он стремится к этому не потому, что он друг РФ или любит ее, а потому, что у него другие внешнеполитические приоритеты. Главным экзистенциальным противником для президента США является Китай», — пояснил Блохин.

При этом политолог отметил, что важными направления для Трампа являются также Латинская Америка, Ближний Восток, Иран и Гренландия. На этом фоне, в силу ограниченности ресурсов, Белого дома видит более рациональным наладить отношения с Россией и сосредоточиться на решении других задач.

«Я думаю, что урегулирование украинского конфликта станет неким символическим шагом. Главный очаг напряжения между Россией и Западом будет снят, и мы сможем говорить о других вопросах», — уверен Блохин

Напомним, что 23 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По его итогам стороны условились продолжить переговоры, однако запланированная на 1 февраля встреча была перенесена. Позже появилась информация, что она состоится 4 и 5 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил перенос встречи тем, что «потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон».