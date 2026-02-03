Политолог Андрей Кортунов считает, что Владимиру Зеленскому могут запретить участвовать в выборах из-за появления его имени в «файлах Эпштейна». Об этом Кортунов рассказал News.ru.

Эпштейн - американский опальный финансист и осужденный сексуальный преступник. Он был обвинен в торговле людьми для сексуализированной эксплуатации и покончил с собой в тюрьме.

В последние годы власти США публикуют так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. В январе 2026-го ТАСС сообщило, что имя Зеленского упоминается в «файлах Эпштейна» - в электронном письме, автор которого заявляет о торговле женщинами и детьми на Украине.

Кортунов призвал не переоценивать значение «файлов Эпштейна». Он подчеркнул, что в этих документах фигурируют тысячи фамилий разных политиков и общественных фигур.

«Досталось всем, включая Дональда Трампа. В этом смысле Зеленский не одинок», - подчеркнул политолог.

Эпштейн пытался узнать подробности тайных встреч Зеленского

По мнению Кортунова, упоминание Зеленского в «файлах Эпштейна» будут использовать его политические оппоненты в ходе избирательной кампании.