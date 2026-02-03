Прокуратура Парижа назначила слушание по делу X с участием Маска

Прокуратура Парижа пригласила Илона Маска на "свободный допрос" по делу о принадлежащей ему соцсети X, который назначен на 20 апреля. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление прокуратуры.

Помимо Маска, на допрос была вызвана бывший генеральный директор платформы X Линда Яккарино.

Ранее прокуратура сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью.

Как уточняет AFP, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно связано с жалобами на встроенного чат-бота Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.