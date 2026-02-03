Во Франции в офисах X проходят обыски

Во французских офисах соцсети Х проходят обыски, сообщает прокуратура Парижа.

«Во французских офисах компании Х проводится обыск, организованный отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа... в рамках расследования, начатого в январе 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times писала, что ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X якобы за нарушение закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз затягивает расследование против X из-за торговых переговоров с США.