Британский историк Эндрю Лоуни предположил, что опальный финансист и осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн мог быть «российским агентом». Отрывок комментария Лоуни опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Лоуни заявил, что Эпштейн и его подруга Гислейн Максвелл, позже осужденная по его делу, познакомились благодаря российскому агенту в 1985 году в художественной галерее в Нью-Йорке. По словам историка, эта галерея служила прикрытием для отмывания денег российскими спецслужбами.

«Эпштейн собирал пожертвования. Мы знаем, что он собирал компромат», - подчеркнул историк.

В 2024 году Федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал несколько сотен страниц документов из дела Эпштейна, который был обвинен в торговле людьми для сексуализированной эксплуатации. Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Позже Министерство юстиции США опубликовало новые документы из «архива Эпштейна». Из документов следует, что он говорил тюремному психологу, что боится возвращаться в свою камеру, так как там на его теле появляются следы «неизвестного происхождения».

В записях психолога, сделанных за две недели до смерти Эпштейна, бывший финансист выглядел несчастным - он сравнивал себя с аутичным персонажем Дастина Хоффмана из фильма «Человек дождя». Эпштейн рассказывал, что просыпается ночью каждые тридцать минут.